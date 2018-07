Fluminense foca parte física para reverter vantagem do Flamengo na final carioca

Muito trabalho físico - e muito mistério. É conjugando esses dois fatores que o Fluminense pretende reverter a vantagem do Flamengo na decisão do Campeonato Carioca, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, após ter perdido a primeira partida por 1 a 0.

A equipe trabalhou em dois períodos nesta quarta-feira e totalizou cerca de três horas de treinamento. Mas as duas atividades foram fechadas à imprensa e não deram indicativos do que pretende o técnico Abel Braga para ganhar o segundo jogo da decisão. A única certeza é de que o treinador tem apostado em aprimorar a parte física.

Na manhã desta quarta-feira, o elenco do Fluminense fez musculação na academia e uma série de atividades físicas em campo. Depois, já de tarde, os jogadores realizaram novamente um circuito físico, além de um trabalho técnico em campo reduzido, encerrando mais um dia de preparação para encarar o Flamengo.

O elenco segue os trabalhos nesta quinta-feira, às 15h30, no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, buscando se aprimorar para o difícil desafio deste domingo. Um empate, afinal, dá o título ao Flamengo. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis. E um triunfo por pelo menos dois gols garante a conquista ao Fluminense.