Fluminense ganha e abre 9 pontos de vantagem na ponta

Com a vitória - a 21.ª no Brasileirão -, o Fluminense chegou a impressionantes 72 pontos, um a mais que os 71 conquistados pelo clube em 2010, quando foi campeão brasileiro pela última vez. Mais uma vez, Wellington Nem e Diego Cavalieri foram os destaques do time, que perdeu durante o jogo os meias Deco e Wagner (que entrou em lugar do luso-brasileiro) lesionados. O Coritiba pressionou no fim da segunda etapa, mas não conseguiu o empate.

"Está na hora da equipe amadurecer mais. Chega de sofrer tanto. O jogo era para acabar no primeiro tempo. Vamos levar como lição", disse o atacante Fred sobre a atuação do Fluminense.

O JOGO - Empurrado por um Engenhão com quase 30 mil torcedores, o Fluminense mudou seu padrão de jogo - de paciência no início e mais agressividade no segundo tempo - e já começou pressionando. Com menos de dois minutos de partida, Thiago Neves acertou o travessão em cobrança de falta. O Coritiba tentava aproveitar os contra-ataques, mas sem sucesso.

A pressão do Fluminense surtiu efeito aos 16 minutos, depois de um presentão de Deivid para Wellington Nem. O goleiro Vanderlei repôs a bola para o atacante do Coritiba, que, pressionado, procurou alguém para tocar e acabou por rolar a bola para o atacante do time carioca, que invadiu a área e bateu forte: 1 a 0.

O Fluminense continuou a pressão e ainda teve boas chances de marcar com Jean, na pequena área após lançamento de Deco, e Fred, de cabeça, ambas muito bem defendidas pelo goleiro Vanderlei. Diego Cavalieri, como sempre, deu segurança à zaga carioca, principalmente após finalização de Luccas Claro em chute forte cruzado, defendido pelo goleiro.

O Coritiba voltou melhor para a segunda etapa, ocupando o campo de ataque e chegando próximo ao gol de Diego Cavalieri. O Fluminense tentava as saídas no contra-ataque - voltando, assim, ao "antigo" padrão que garantiu tantas vitórias no Brasileirão. Aos 24, depois de reposição rápida do goleiro para Bruno, o lateral-direito tocou para Wellington Nem, que passou pelo zagueiro e cruzou. A bola encobriu Vanderlei e Thiago Neves, de cabeça, marcou o segundo.

Bruno ainda salvou o Fluminense aos 33 minutos. Rafinha foi lançado na área, conseguiu encobrir Diego Cavalieri, mas o lateral-direito tirou quase em cima da linha de bicicleta. Um minuto depois, o goleiro tricolor fez boa defesa após chute de Lincoln.

E o domínio do Coritiba no campo de ataque se transformou em pressão. Aos 35 minutos, Everton Ribeiro diminuiu. Rafinha foi à linha de fundo e tocou para Deivid, que pegou mal na bola, mas ela sobrou para o meia, que bateu forte e marcou.

Diego Cavalieri mais uma vez salvou o Fluminense logo no minuto seguinte, após dividir bola com Ruidíaz, que entraria sozinho na área. O Coritiba continuou pressionando, mas o time carioca conseguiu segurar a bola no campo de ataque e venceu mais uma.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 CORITIBA

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Jean, Deco (Wagner)(Diguinho) e Thiago Neves (Rafael Sobis); Fred e Wellington Nem. Técnico: Abel Braga.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz (Raúl Ruidíaz), Luccas Claro, Escudero e Denis (Pereira); Willian, Gil (Anderson Aquino), Everton Ribeiro, Lincoln e Rafinha; Deivid. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Wellington Nem, aos 16 minutos do primeiro tempo; Thiago Neves, aos 24, e Everton Ribeiro, aos 35 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Deco (Fluminense); Deivid (Coritiba).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 613.805,00.

PÚBLICO - 29.994 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).