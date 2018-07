Fluminense ganha fora e se classifica na Libertadores

RIO - O Fluminense assegurou a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores e manteve 100% de aproveitamento na competição ao derrotar o Zamora por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Barinas, na Venezuela. O gol da equipe carioca foi marcado por Rafael Sóbis, logo em sua primeira jogada, pouco depois de substituir Wellington Nem.

O time comandado pelo técnico Abel Braga chegou à quarta vitória na Libertadores sem jogar bem. Teve atuação apagada na maior parte do tempo. O atacante Fred, por exemplo, desperdiçou três grandes oportunidades, uma delas por displicência.

Se o time não ajudava, a arbitragem piorava a situação para os visitantes. Ainda no primeiro tempo, Wellington Nem se livrou de um marcador e, na sequência, sofreu pênalti claro do goleiro Forero, mas a falta não foi assinalada.

A fragilidade do Zamora era tão acentuada que os jogadores do time erravam passes laterais, se atrapalhavam na hora de tentar um drible e finalizavam sem nenhuma pontaria. Zambrano perdeu um gol sem marcação, diante de Diego Cavalieri, quando o jogo ainda estava empatado. Chutou a bola na arquibancada do estádio La Carolina.

Abel Braga, embora satisfeito com o resultado, reclamou do gramado e da arbitragem. Faltou, na verdade, um pouco mais de empenho do time. Nada que impedisse uma vitória desenhada mais pela nulidade do Zamora, o único que ainda não marcou nenhum gol na Libertadores.

ZAMORA-VEN 0 x 1 FLUMINENSE

ZAMORA-VEN - Forero; Semperena, Bustamante e Galezo (Torres); Rodriguez, Vargas, Noriega, Zafra, Gonzalez e Zambrano (Yanes); Córdoba (Martinez). Técnico: Oscar Gil.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Leandro Euzébio, Anderson e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Deco e Thiago Neves (Lanzini); Fred (Rafael Moura) e Wellington Nem (Rafael Sóbis). Técnico: Abel Braga.

GOL - Rafael Sóbis, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vargas (Zamora-VEN); Leandro Euzébio (Fluminense).

ÁRBITRO - Carlos Veras (Fifa-Equador).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio La Carolina, em Barinas (Venezuela).