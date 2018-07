Fluminense garante que vaga na Libertadores ainda é possível

Os tropeços nas partidas disputadas na semana passada - derrota por 3 a 1 para o Vitória e empate por 1 a 1 com o Flamengo - deixaram o Fluminense mais longe do grupo dos times que se classificam para a próxima Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro. O discurso no clube, porém, é de não desistir e lutar até o fim para disputar o torneio continental.

Com os tropeços, o Fluminense caiu para a sétima colocação no Brasileirão, com 36 pontos, quatro a menos do que o quarto Corinthians. Nem por isso, o atacante Fred deixa de acreditar na obtenção da vaga. "Não vamos jogar a toalha em relação à Libertadores. Enquanto tiver chances, vamos lutar até o fim", disse.

O centroavante prometeu que não vai faltar luta aos jogadores do Fluminense, a começar pelo duelo desta quarta-feira com o Grêmio no Maracanã. "Temos que enaltecer a nossa comissão técnica e os jogadores, pois estamos atuando no nosso limite. O time vem sofrendo, empatando, vencendo alguns jogos. Temos de jogar como vem sendo feito, com esta entrega", afirmou.

O primeiro passo para voltar ao G-4 pode ser dado diante do Grêmio, ainda mais que o time gaúcho é um concorrente direto, pois ocupa o quinto lugar no Brasileirão, com 39 pontos, e será ultrapassado caso o Fluminense vença o confronto desta quarta-feira.