Fluminense garante ter interesse em manter Conca A diretoria do Fluminense tentou tranquilizar o seu torcedor e garantiu nesta terça-feira que tem todo o interesse em manter o argentino Conca no clube. A demora para renovar o contrato irrita o próprio meia, que é apontado como um dos principais jogadores da equipe e um dos destaques do Campeonato Brasileiro, liderado pelo time das Laranjeiras.