Fluminense goleia Figueirense e garante vaga na Libertadores

FLORIANÓPOLIS - Com três gols do artilheiro Fred, o Fluminense goleou o Figueirense por 4 a 0 na noite deste domingo, em Florianópolis, e carimbou passaporte para a Copa Libertadores de 2012. O resultado encerrou a série invicta do time catarinense de 14 partidas no Brasileirão.

Na terceira colocação, o Fluminense chegou aos 62, cinco a menos que o líder Corinthians, e ainda sonha com o bicampeonato. "Chegamos na Libertadores, mas sabemos que ainda temos chances de vencer o Brasileiro. Vamos manter o foco", afirmou Fred, que agora soma 20 gols no Campeonato, apenas três a menos que Borges, do Santos.

Já o Figueirense segue na briga pela vaga na Libertadores. Com 57 pontos, caiu uma posição na tabela, mas ainda está dentro do G-5. O time catarinense tentará assegurar a classificação nas duas próximas rodadas, contra o líder Corinthians e o já rebaixado Avaí. O Fluminense terá dois clássicos pela frente, contra Vasco e Botafogo.

O JOGO - O primeiro tempo, embora sem gols, foi recheado de oportunidades, principalmente para o Figueirense. Faltou pontaria e tranquilidade para que o alvinegro abrisse o placar. Mesmo depois de perder o volante Túlio, logo aos 3 minutos, por lesão muscular, o time da casa levantou a torcida no estádio Orlando Scarpelli aos seis minutos com uma jogada em velocidade pelo lado direito com Bruno. Ele deixou fez bela assistência para Aloísio, desequilibrado, chutar torto.

Mais incisivo, o alvinegro sofreu ameaça apenas aos 24 com o lateral Mariano, que disparou uma bomba sem direção após sobra de bola dentro da área. Aos 35, Welington Nem recebeu um passe de letra de Aloísio e desperdiçou outra grande oportunidade. Com Elias, o Figueirense teve outra boa oportunidade aos 41, com um torpedo de fora da área, por cima do gol.

Um pouco apagado no jogo, Rafael Sobis apareceu aos 44 com uma bela finalização e defesa milagrosa do goleiro Wilson. Aos 46, o mesmo Sobis também pegou um rebote, cortou e chutou com força, sem perigo para o goleiro alvinegro.

O contra-ataque, a principal arma do Figueirense no campeonato, foi seu grande algoz no segundo tempo. O time sucumbiu à velocidade do ataque tricolor e a eficiência do artilheiro Fred, autor de três gols no período. Logo aos 3, ele foi o responsável pela precisão do último toque em um contra-ataque iniciado por Deco.

Aos 11, bem posicionado, Fred contou com a falha da defesa do Figueirense, principalmente do goleiro Wilson, e mostrou sua credencial de artilheiro ao finalizar um cruzamento de Carlinhos. Provando do seu veneno, o time catarinense sofreu o terceiro aos 27. Em novo contra-ataque com a participação de Fred e Deco, coube a Marquinhos, na cara do gol, acomodar a bola no fundo da rede.

Mais envolvente, o Fluminense fez o quarto na partida e o 20º do artilheiro Fred no Brasileirão. Foi aos 40 minutos que o atacante, com categoria, deu um eficiente toque de pé direito, de primeira, para o gol ao receber a bela assistência de Lanzini.

FIGUEIRENSE 0 X 4 FLUMINENSE

Figueirense - Wilson; Bruno, Edson, Roger Carvalho, Juninho; Jônatas (Fernandes), Túlio (Jackson), Coutinho, Elias; Wellington Nem e Aloísio (Somália). Técnico: Jorginho.

Fluminense: Diego Cavalieri; Mariano, Leandro Euzébio, Elivélton, Carlinhos; Edinho (Valência), Diguinho, Deco, Marquinho (Martinuccio); Fred, Rafael Sóbis (Lanzini). Técnico: Abel Braga.

Gols - Fred, aos 3, aos 11 e aos 40, e Marquinhos, aos 27 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Elias, Bruno (Figueirense); Edinho, Carlinhos, Deco (Fluminense).

Árbitro - Heber Roberto Lopes (PR).

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).