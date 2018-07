Fluminense goleia Grêmio e garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior

SÃO PAULO - O Fluminense goleou o Grêmio por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O próximo adversário do time carioca na competição será Santos ou Desportivo Brasil, que se enfrentam mais tarde, a partir das 21 horas.

No jogo desta quarta-feira, no estádio do Nacional, o Fluminense abriu o placar logo aos dois minutos, com Marcos Júnior. O Grêmio ainda empatou no primeiro tempo, após gol contra de Léo Lelis. Mas o time carioca chegou à goleada na segunda etapa, quando marcou três vezes em 10 minutos, com Maicon, Higor e Ronan.

O Vitória também se classificou nesta quarta-feira, ao golear o Rondonópolis por 6 a 0, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Para conseguir o placar elástico, a equipe baiana fez três gols em cada tempo. Agdon marcou duas vezes, assim como Givanildo, enquanto Dênis e Willie fizeram os outros.

O próximo adversário do Vitória na Copa São Paulo também será definido na noite desta quarta-feira, em partida entre Internacional e Coritiba. Enquanto isso, as quartas de final da competição começam já nesta quinta, com a realização dos seguintes confrontos: Corinthians x América-MG e Palmeiras x Atlético-PR.