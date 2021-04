Fluminense goleia Macaé em Volta Redonda e volta a vencer na Taça Guanabara

A mescla entre experiência e juventude segue dando frutos ao Fluminense. Na noite desta terça-feira, no encerramento da oitava rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o time comandado por Roger Machado goleou o Macaé, por 4 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Depois de encerrar um jejum de dois jogos sem vitória, o Fluminense chegou aos 13 pontos e subiu para a quarta colocação, deixando Botafogo e Madureira para trás, ambos com 11. Já o Macaé, que segue sem ganhar, amarga a lanterna, com apenas um ponto em oito rodadas. Essa foi a sua quinta derrota seguida.

No primeiro tempo brilharam as estrelas dos "garotos de Xerém". Depois de ter um gol anulado pela arbitragem, Luiz Henrique deu passe preciso para Kayky deslocar o goleiro e marcar o seu primeiro gol como profissional aos 17 anos. O placar ainda poderia ter sido mais elástico para o Fluminense, que dominou do início ao fim.

O Macaé voltou do intervalo disposto a ser mais ofensivo e assustou com Patrick e Lopeu. Do outro lado, porém, tinha dois "vovôs" inspirados. Aos 18 minutos, Fred recebeu de Martinelli para fazer o seu 399º gol na carreira. Na sequência foi a vez de Nenê cobrar falta com precisão e encerrar um jejum que durava 15 jogos.

E ainda sobrou tempo para Paulo Henrique Ganso, que entrou no lugar de Nenê, deixar a sua marca. Já nos acréscimos, Martinelli cabeceou para dentro da área e o meia, livre de marcação, completou.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela nona rodada. O Macaé recebe o Resende, às 15h30, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, e o Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu no domingo, às 18 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

MACAÉ 0 x 4 FLUMINENSE

MACAÉ - Jonathan Ribeiro; Rossales, Álvaro, Patrick e Wagner Carioca; Helton Matheus, Marquinhos e Júnior Araújo; Kaique (Pedro Costa), Lopeu (Alemão) e Ronan (Edy). Técnico: Dário Lourenço.

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Wellington) e Nenê (PH Ganso); Kayky (Gabriel Teixeira), Fred (Lucca) e Luiz Henrique (Caio Paulista). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Kayky, aos 23 minutos do primeiro tempo. Fred, aos 18, Nenê, aos 33, e Ganso, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick (Macaé); Egídio (Fluminense).

ÁRBITRO - Philip Georg Bennett.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).