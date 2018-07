Fluminense goleia o Bonsucesso diante de 537 pagantes

Em uma partida com jeito de treino, o Fluminense venceu o Bonsucesso por 4 a 0 nessa quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Foi o primeiro triunfo da equipe em 2016, após cinco partidas - dois amistosos e derrotas nas estreias da Copa Sul-Minas-Rio e do Carioca. Apenas 537 pagantes viram a partida.

Do outro lado do campo, o Bonsucesso, que ainda está montando seu elenco para o campeonato, fez uma partida fraca, exibindo uma equipe desentrosada, o que facilitou o trabalho dos mandantes.

As equipes voltam a campo para a próxima rodada do Carioca, na quinta-feira. O Fluminense enfrentará o Madureira no Conselheiro Galvão, às 17h, enquanto o Bonsucesso duelará com o Cabofriense no estádio Correão, em Cabo Frio, no Rio.

O JOGO

Os jogadores tricolores parecem ter entendido a pressão por resultados. O Fluminense se impôs desde o início da partida e envolveu o Bonsucesso. Gustavo Scarpa, Cícero e Fred tiveram boa atuação. Aos 14, a primeira jogada bem trabalhada: Giovanni recuou da linha de fundo para Fred, que bateu de primeira por cima. Fred seguiu sendo a referência no ataque. Aos 27, Wellington Silva fez boa jogada pela direita e achou Fred na área, que bateu forte. O goleiro Léo fez uma boa defesa em dois tempos. Seis minutos depois, Scarpa se livrou da marcação e, na intermediária, acertou um belo chute. Léo fez outra grande defesa.

Não tardou até que o Fluminense achasse o caminho do gol. Em bom cruzamento de Wellington Silva, aos 34 minutos, Fred teve liberdade para matar no peito na entrada da pequena área e ficar cara a cara com Léo. O capitão do Fluminense não perdoou: 1 a 0. Douglas e Marlon ainda quase alargaram o placar para os mandantes na primeira etapa, mas pararam no goleiro Léo.

O Fluminense já voltou do intervalo com disposição. Logo no primeiro lance, Giovanni fez jogada pela esquerda e encontrou Gustavo Scarpa livre dentro da área. O meia bateu firme e ampliou a vantagem para o tricolor. O lateral, que não atuava há mais de seis meses, chorou com a assistência para o gol.

A superioridade do time das Laranjeiras foi muito nítida. Com facilidade, Scarpa e Cícero trocavam bons passes. Aos 8 minutos, em triangulação, Cícero recebeu com o gol livre e completou caprichosamente para marcar o terceiro do clube.

Aos 19, a bola espirrou e sobrou nos pés de Fred, frente a frente com Léo. O goleiro do Bonsucesso fez nova boa defesa. Aos 26, Fred teve nova oportunidade e não desperdiçou. Em boa jogada, Danielzinho enfiou a bola pra Wellington Silva na esquerda, que cruzou com precisão para Fred dentro da área. O camisa 9 bateu certeiro e a bola foi parar no ângulo do gol do Bonsucesso.

Marcos Junior quase completou a goleada aos 39 minutos em belo chute de fora da área. Aos 40, o Bonsucesso quase diminuiu com Talento, que fez boa jogada individual na área do Fluminense e acertou um chute forte na trave de Diego Cavalieri.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 X 0 BONSUCESSO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri, Wellington Silva, Renato Chaves, Marlon e Giovanni (Jonathan); Pierre, Douglas, Gustavo Scarpa (Marcos Junior), Cícero e Daniel (Osvaldo); Fred. Técnico - Eduardo Baptista.

BONSUCESSO - Léo; Renan Rocha, Rambo, Willian e Pit; Julinho, Ailton, Diego (Marco Junior) e Matheus (Talento); Dudu e Dudu Medeiros (Renan).

GOLS - Fred, aos 34 minutos do primeiro tempo; Gustavo Scarpa, a 1 minuto, Cícero, aos 8, e Fred, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas (Fluminense); Ailton e Rambo (Bonsucesso).

CARTÕES VERMELHOS - Ailton (Bonsucesso).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda.

RENDA - R$ 7.160,00.

PÚBLICO - 537 pagantes.

LOCAL - Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ).