Fluminense goleia o Horizonte e avança na Copa do Brasil

RIO - O público aproveitou a promoção de ingressos, compareceu em bom número ao Maracanã e, sem maiores sustos, viu o Fluminense fazer o dever de casa e golear o Horizonte-CE por 5 a 0 na noite desta quinta-feira. Com o resultado, a equipe carioca avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Conca, Gum, Rafael Sóbis, Wagner e Fred, que deixou o seu aos 45 minutos do segundo tempo.

Estreando à frente do Fluminense, o técnico Cristóvão Borges manteve praticamente o mesmo time que vinha sendo escalado por seu antecessor, Renato Gaúcho. A única alteração foi a entrada de Rafael Sóbis no ataque, na vaga de Walter.

Apesar de um início de jogo nervoso, com o time querendo acelerar as jogadas e errando muitos passes e finalizações, o Fluminense não encontrou dificuldades para impor seu jogo. As principais jogadas de ataque eram realizadas pelo lado direito, com Carlinhos frequentemente indo à linha de fundo para tentar o cruzamento.

A abertura de placar, porém, surgiu em jogada pela esquerda. Wagner foi ao fundo e cruzou no meio da área, mas a bola acabou sobrando no segundo pau para Conca apenas empurrar para a rede, aos 12 minutos.

A partir daí Fluminense se soltou e aumentou a pressão. E teve facilitada ainda mais sua vida no jogo aos 44, quando Rafael Tchuca recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Um minuto depois, Gum fez 2 a 0 e Sóbis começou a esboçar a goleada aos 47, quando ampliou o marcador.

Na etapa final o Horizonte começou melhor, mas, apesar de arriscar algumas investidas ao gol de Diego Cavalieri, praticamente não teve chances claras de descontar. O Flu, por sua vez, retomou o controle da partida a partir dos 10 para não levar mais sustos. Wagner, aos 14, e Fred, aos 45, fecharam o marcador.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 5 X 0 HORIZONTE-CE

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Wellington Silva), Gum, Elivelton e Carlinhos (Chiquinho); Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis (Walter) e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

HORIZONTE - Jefferson; Diego Maradona, Douglas (Robert), Ramon e Rick; Albano, Rafael Tchuca, Fernando Sobral e Diego Palhinha (Erivélton); Marciel (Siloé) e Dico. Técnico: Roberto Carlos.

GOLS - Conca, aos 12, Gum, aos 45, e Rafael Sóbis, aos 47 minutos do primeiro tempo; Wagner, aos 14, e Fred, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Tchuca, Albano, Gum, Fred e Rick.

CARTÕES VERMELHOS - Rafael Tchuca e Elivelton.

RENDA - R$ 249.370,00.

PÚBLICO - 23.879 pagantes (26.257 presentes).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.