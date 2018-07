Fluminense goleia São Paulo e assume liderança O Fluminense é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time carioca ganhou do São Paulo por 4 a 1, na Arena Barueri, pela antepenúltima rodada, e se beneficiou do empate do Corinthians com o Vitória, por 1 a 1. Assim, chegou aos 65 pontos e deixou o time paulista com 64, na vice-liderança.