Fluminense ignora Palmeiras e confirma Martinuccio

"Chegar ao Fluminense é um passo muito importante na minha carreira. Estou feliz por defender esse clube e atuar no melhor futebol do mundo. Sei que o Fluminense é o atual campeão brasileiro, com uma torcida enorme. Darei meu máximo para conquistar títulos", declarou o meia, vice-campeão da Libertadores pelo Peñarol, do Uruguai.

Para fechar com Martinuccio, o Fluminense pagou 600 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) por 50% de seus direitos federativos ao Peñarol, clube ao qual estava vinculado até o fim de julho.

A chegada do argentino poderá render uma batalha jurídica com o Palmeiras, que tem um pré-contrato com o atleta, com multa estipulada de R$ 50 milhões. Para fazer valer os seus direitos, o clube paulista ameaçou recorrer à Fifa, que poderia até suspender o argentino.

No entanto, o Palmeiras já teria reduzido o valor para R$ 5 milhões para acertar a pendência. O clube carioca, por sua vez, alega que o pré-contrato apresenta muitas brechas e não garante o acerto do atleta com o time de São Paulo.

Vale lembrar que em 2007 os mesmos clubes entraram em conflito em torno de Thiago Neves. Então com contrato para terminar no Fluminense, o meia assinou pré-acordo com o Palmeiras. Ao descobrir, o time carioca pressionou o jogador, que decidiu ficar nas Laranjeiras. Os dois clubes se acertaram posteriormente com a cessão de jogadores e um valor em dinheiro.

O Fluminense também anunciou nesta quarta a chegada de outro argentino, Manuel Lanzini, de apenas 18 anos. Revelado pelo River Plate, da Argentina, o meia ficará emprestado ao time carioca por um ano, até 30 de junho de 2012.

Conhecido pelo apelido de "La Joia", Lanzini espera seguir no Fluminense os mesmos passos de Darío Conca, também revelado pelo River. "Estou muito contente de estar aqui e vestir essa camisa. Sei que o Fluminense é um dos maiores clubes do Brasil, atual campeão brasileiro e espero superar as expectativas. O Conca, que também é argentino, teve sucesso aqui e, assim como ele, espero conquistar a torcida, mas sem comparações. O Conca é o Conca e o Lanzini é o Lanzini", afirmou o jovem jogador.

Martinuccio, Lanzini e Rafael Sóbis, outro reforço do clube para o Brasileirão, serão apresentados oficialmente nesta quinta-feira, na sede do clube.