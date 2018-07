Fluminense terá Ronaldinho em torneio amistoso nos EUA

Destaque da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, o atacante Biro Biro não deverá retornar ao Fluminense em 2015. O presidente Peter Siemsen explicou que o jovem jogador deverá ser vendido para um clube do exterior. O dirigente não revelou detalhes do negócio, mas explicou que a negociação faz parte de um acordo com o Nova Iguaçu, que possui um porcentual dos direitos econômicos do jogador, e cederá uma das promessas das divisões de base do clube ao Fluminense.

"O Biro Biro iria voltar pro Flu, mas pintou uma negociação fora do país que seria bom pra ele. Nessa negociação com o Biro Biro o Fluminense está pegando o atacante Samuel do Nova Iguaçu, do sub-15. O Biro Biro está saindo e não volta", afirmou Siemsen em entrevista à rádio Tupi.

Se não deverá voltar a contar com Biro Biro, o Fluminense vai contar com Ronaldinho Gaúcho em 2016, mesmo que apenas para a disputa da Flórida Cup, torneio amistoso realizado em janeiro nos Estados Unidos. Foi o que revelou Siemsen, mesmo após a passagem rápida e fracassada do craque pelo clube, que durou apenas três meses, com nove jogos disputados.

O dirigente explicou que a presença do jogador faz parte de uma estratégia de marketing do Fluminense. "Foi uma saída amigável, profissional, sem problemas de dívidas financeiras. Não à toa, estamos com um projeto nos Estados Unidos com um CT de preparação fechada, de alta tecnologia. Depois, vamos para a Orlando para a Flórida Cup, aí sim com um cunho de marketing, de expansão de marca, na qual o Ronaldinho irá jogar com a gente esses dois jogos. Isso mostra que não houve ruptura: Fluminense e Ronaldinho continuam com muito respeito um pelo outro", disse.

Ronaldinho está sem clube desde que deixou o Fluminense. O clube vai enfrentar o Shakhtar Donetsk, em 17 de janeiro, e o Internacional, no dia 20, nos seus dois compromissos na Florida Cup.