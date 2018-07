Fluminense inicia contra o São Paulo busca por mais 4 vitórias no Brasileirão

Embalado pela vitória sobre o Avaí no último domingo, o Fluminense inicia nesta quarta-feira contra o São Paulo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h45, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma nova meta na competição: conquistar mais quatro triunfos.

Essa, ao menos, é a conta de Gustavo Scarpa. Preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento, o meia garante que o Fluminense precisa de mais quatro vitórias para respirar aliviado e se concentrar em novos objetivos.

"Eu faço contas há tempo. Acho que são necessárias mais umas quatro vitórias para a gente não correr nenhum risco. Espero que sejam nos próximos jogos para poder ter mais tranquilidade", destacou. "Precisamos de alívio para poder pensar na Sul-Americana também", complementou o meia, lembrando que o time está nas quartas de final da competição e vai encarar o Flamengo.

O Fluminense está em 12.º lugar com 35 pontos, apenas um na frente do São Paulo e três da zona de rebaixamento. Com mais 12 pontos, assim, o time carioca chegaria aos 47 e praticamente se garantiria na Série A em 2018. Uma meta ainda mais importante porque, nas rodadas seguintes, encara Chapecoense e Bahia, adversários diretos na luta contra o descenso.

Para o importante duelo desta quarta-feira, o técnico Abel Braga terá os reforços de Douglas e Lucas, que estavam suspensos na última partida. O volante, aliás, deve ocupar a vaga de Wendel. Afastado por se atrasar nos treinos, ele retornou ao time titular contra o Avaí e recebeu o terceiro cartão amarelo.