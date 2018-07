Fluminense inicia o Campeonato Carioca com reservas O Campeonato Carioca começa neste sábado para o Fluminense, às 17 horas, contra o Friburguense, no remodelado estádio de Moça Bonita, no bairro de Bangu (zona norte do Rio de Janeiro). Mas isso é apenas um detalhe. A temporada tricolor está toda voltada para um objetivo em 2012: vencer a Copa Libertadores.