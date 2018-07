Fluminense, Inter e Paraná garantem vaga na Copa SP de Futebol Júnior

SÃO PAULO - Segundo maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior - atrás apenas do Corinthians -, o Fluminense garantiu nesta sexta-feira a sua vaga para as quartas de final da 45ª edição do torneio. Assim como o clube carioca, o Inter e o Paraná também se classificaram.

O Fluminense teve trabalho para eliminar a Ferroviária nas oitavas de final. Após um primeiro tempo equilibrado, o clube carioca conseguiu abrir o placar logo aos três minutos da segunda etapa com gol de Leonardo. E, depois, garantiu a vitória por 2 a 0 com Gustavo Skarpa aos 43.

Nas quartas de final, em jogo marcado para acontecer no domingo, o Fluminense terá pela frente o Inter, que também se classificou nesta sexta-feira. O clube gaúcho sofreu um pouco, mas venceu o São Carlos por 2 a 1, graças ao gol marcado por Bruno já na parte final da partida.

Outro time que também garantiu a vaga na tarde desta sexta-feira foi o Paraná. O time paranaense ganhou do América-MG por 2 a 1, com gols de Laércio e Cristian Roque, e agora terá pela frente o vencedor do confronto entre Corinthians e Flamengo, que se enfrentam à noite.

Antes, já tinham sido definidos no dia anterior os quatro primeiros classificados para as quartas de final da Copa São Paulo. Assim, Taboão da Serra x Santos e São Paulo x Atlético-MG são os jogos programados para acontecer neste sábado, para definir dois semifinalistas.