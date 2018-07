Fluminense irá fazer uma semana de treinos em Macaé

Depois de duas semanas de folga, o elenco do Fluminense se reapresenta nesta segunda-feira nas Laranjeiras. E, depois de realizar exames médicos no período da manhã, segue à tarde para Macaé, no interior do Estado, onde ficará treinando por uma semana, até domingo, quando volta para o Rio.

Segundo o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, a viagem para Macaé foi um pedido da comissão técnica comandada por Cristóvão Borges. Assim, o time ficará concentrado no começo do seu trabalho na intertemporada durante o recesso do Brasileirão por causa da disputa da Copa do Mundo.

"Será uma oportunidade importante para Cristóvão reavaliar os jogadores fisicamente. Com todos reunidos, o treinador poderá desenvolver melhor o seu trabalho. Este período deixará o time mais condicionado para a sequência de jogos após a Copa do Mundo. Serão muitos compromissos no segundo semestre, tanto pelo Brasileiro como pela Copa do Brasil", explicou Angioni.

Na volta aos treinos, Cristóvão Borges já poderá contar com os dois reforços recém-contratados pelo clube: o meia Cícero e o zagueiro Henrique. E, assim, irá preparar o time para a retomada do Brasileirão, prevista para o dia 16 de julho, quando o Fluminense jogará contra o Criciúma fora de casa.