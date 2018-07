Fluminense já faz contas para garantir o título Por mais que o técnico Abel Braga e os jogadores do Fluminense insistiam em dissipar qualquer conversa de que o título do Campeonato Brasileiro já está nas mãos tricolores, a verdade é que o grupo já projeta a conquista para as próximas rodadas. Na realidade, a semana vai dizer se o clube das Laranjeiras poderá comemorar o quarto troféu do Nacional ainda antes do fim do mês.