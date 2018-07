Fluminense joga contra o Bahia no Rio em confronto direto contra o rebaixamento

O Fluminense enfrenta o Bahia, às 17 horas deste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, disposto a ampliar a distância da zona do rebaixamento no Brasileirão. O time caiu duas posições na última rodada, quando perdeu para a Chapecoense, e agora está com 38 pontos, em 13.º lugar, cinco pontos à frente do Vitória, que ocupa a 17.ª posição e é o primeiro clube na degola.

+ Abel Braga comanda último treino no Fluminense antes de jogo decisivo com o Bahia

Adversário deste domingo, o Bahia tem a mesma pontuação do time carioca, mas está à frente pelo critério de desempate, o número de vitórias - o time baiano tem 10 e o Fluminense, 9.

A única dúvida do técnico Abel Braga é no meio de campo. O volante Douglas esteve com dores articulares, ficou quatro dias sem treinar e, mesmo já tendo voltado aos treinamentos, não disputou a partida contra o Flamengo pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira. Se ele continuar fora, será substituído por Wendel ou Orejuela.

"Contra o Bahia é como uma final", definiu o zagueiro Gum. "Jogo difícil, uma pressão sobre nós e eles também estão pressionados. Sabemos da vontade do nosso torcedor de vencer para poder ter uma tranquilidade e depois ir para o clássico contra o Flamengo com o objetivo de classificar", afirmou, referindo-se à segunda partida das quartas de final da Copa Sul-Americana, que será disputada nesta quarta-feira.

"Não tem como só pensar em uma competição, mas domingo temos que esquecer e ter concentração só contra o Bahia. Não adianta pensar nos outros jogos se primeiro não fizermos o dever de casa contra o Bahia", concluiu Gum.