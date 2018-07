Fluminense joga em busca de reabilitação e da vaga

O técnico Abel Braga foi hostilizado pela torcida no Engenhão durante a derrota para o Grêmio e isso deixou claro que seu prestígio com o torcedor não é o mesmo do ano passado. Se tropeçar neste domingo - o Madureira também tem chances matemáticas de classificação na outra chave - e o Boavista "aprontar" para cima do Botafogo, o Fluminense perderia lugar na semifinal.

A hipótese é remota, mas não pode ser desconsiderada. Foi o que o próprio Abel Braga disse à equipe durante a preparação para o jogo. Mesmo assim, ele resolveu poupar vários jogadores importantes - Fred e Wellington Nem são dois deles. Quer preservá-los para o jogo de quarta-feira, contra o Huachipato, no Chile, pela Libertadores - a delegação embarca já na segunda.

No primeiro turno do Campeonato Carioca, os clubes de um grupo enfrentam os do outro. O Fluminense é o segundo colocado do B, com 15 pontos, atrás do já classificado Flamengo. E o Boavista é o terceiro, com 13. Na outra chave, o Madureira tem 11 pontos e ocupa a terceira posição. Pode ultrapassar o Vasco, que soma 13 pontos - a liderança é do Botafogo, com 14.