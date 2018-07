Fluminense joga em casa para abrir 9 pontos na ponta

O combustível que virá das arquibancadas é o mesmo que marcou presença no desembarque do time, no Rio de Janeiro, logo após a derrota - apenas a terceira do time na competição. "Era um resultado que poderia nos abalar, mas a recepção dos torcedores foi fantástica. Ali, tudo acabou. Era o carinho que precisávamos no momento certo", disse o técnico Abel Braga, que combinou com os atletas uma folga de três dias após o jogo desta quinta.

Em compensação, o grupo vai viajar para São Paulo três dias antes do confronto contra o São Paulo, no domingo da próxima semana. "Está tudo planejado anteriormente para ninguém falar que mudamos após um ou outro jogo", explicou o técnico.

Nos últimos dois jogos, contra seus principais adversários neste Brasileirão, o Fluminense levou gol nos minutos finais - o empate do Grêmio e o gol da vitória atleticana. Marcar no fim das partidas, no entanto, foi uma característica do time tricolor durante o campeonato. Para evitar novas surpresas, Abel Braga cobrou atenção aos jogadores do início ao fim da partida.

Nesta quarta, uma faixa símbolo da heroica campanha de 2009, que livrou o time do rebaixamento para a Série B, voltou às Laranjeiras. "Lutem até o fim", dizia o recado aos jogadores.