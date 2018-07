Fluminense joga em casa para passar na Copa do Brasil

O técnico Cristóvão Borges não quis adiantar a escalação da equipe. Mas deve seguir com a intenção de poupar alguns titulares. A tendência é que Bruno, Valencia, Wagner e Rafael Sóbis fiquem na reserva. Fred se juntou aos suplentes no último sábado, quando o Fluminense empatou com o Coritiba por 1 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e nem sequer entrou em campo no decorrer da partida. Para esta quarta, é muito provável que jogue.

O Fluminense não deverá contar como zagueiro Henrique, que sente dores no joelho esquerdo. Já o outro titular da zaga durante a temporada, Gum, sofreu fratura na perna esquerda, se submeteu à cirurgia e dificilmente voltará a atuar em 2014. Cristóvão Borges poderá assim testar uma dupla jovem de zagueiros - formada por Elivelton e Fabrício. Os dois disputam uma vaga, a de Gum, para o restante da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Só mesmo uma surpresa mudaria os planos do time tricolor. Isso seria possível no caso de os potiguares vencerem por 3 a 0, o que levaria o confronto para uma disputa de pênaltis. Para se classificar diretamente às oitavas, o América-RN precisa de quatro gols de vantagem ou superar o Fluminense com goleada por três gols de diferença, com placares de 4 a 1, 5 a 2 e afins.