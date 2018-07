Fluminense joga para dar passo decisivo rumo ao título

"A gente trabalha jogo a jogo e esse (com o Grêmio) é o próximo. É um grande time, que possui um grande treinador (Vanderlei Luxemburgo) e nós sabemos da dificuldade. Qualquer resultado será normal", discursou Abel Braga.

Apesar do treinador desconversar, as palavras de Digão revelam o nível de concentração no Fluminense, ciente de que superar os dois perseguidores que restaram na luta pelo título significará dar um passo gigantesco para o tetracampeonato. O time carioca está com 68 pontos, contra 59 do Atlético-MG e 57 do Grêmio.

Por isso, todo o esforço será feito para que Thiago Neves esteja em campo na noite desta quarta-feira. O meia jogou os minutos finais da vitória brasileira sobre o Japão, por 4 a 0, na terça, na Polônia. E embarcou logo em seguida para o Rio. "Ele tem chance de jogar, sim. Claro que haverá um desgaste na viagem. Ele vai se encaminhar diretamente para o hotel, vai procurar ter uma boa manhã de sono, talvez não em sua plenitude, mas acho estará disponível para nos ajudar", avaliou o preparador físico do clube, Cristiano Nunes.

Além de possivelmente consolidar o caminho para a taça, o jogo com o Grêmio pode ficar marcado pelo 100º gol de Fred com a camisa do Fluminense - está com 99. "Claro que existe a expectativa, não só minha, mas da torcida também. É um número muito significativo, pois me coloca entre os maiores artilheiros da história do time", destacou o atacante. "Mas o mais importante é a briga pelo título e não posso criar uma ansiedade por esse gol."

No treino de terça-feira, nas Laranjeiras, Abel Braga praticou as bolas paradas ofensivas e defensivas, como faz de hábito nas vésperas de jogos. Dessa forma, evitou dar pistas sobre a escalação. Mas não há grandes mistérios. Caso Thiago Neves seja descartado, Wagner se mantém na equipe. Na vaga do suspenso Wellington Nem, a briga fica entre Marcos Júnio e Rafael Sóbis. Deco volta ao time após cumprir suspensão.