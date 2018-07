Fluminense joga para se garantir na semi da Taça Rio

O treinador ainda não poderá contar com Deco, Fred e Thiago Neves, lesionados. Neste domingo, dos titulares, Abel Braga só deve escalar Rhayner, Rafael Sobis e Wagner. Autor do gol da vitória sobre o Caracas, Rafael Sobis afirmou que o time só pensa na vitória. "O nosso principal objetivo depois de uma derrota é voltar a vencer", disse, referindo-se ao resultado no clássico contra o Flamengo: a vitória do rival por 3 a 1.

"Será um jogo importante para nós, independente do momento que a gente vive. Vamos ver quem está bem para jogar. Quem for vai para buscar esse primeiro lugar", afirmou o atacante, que tem tido seguidas chances na equipe com as lesões de Fred e Thiago Neves.

A classificação antecipada do Fluminense só não veio ainda porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro decidiu não homologar o resultado do jogo entre Flamengo e Duque de Caxias, pela quinta rodada da Taça Rio, que terminou empatado em 1 a 1. O clube rubro-negro solicitou inquérito alegando interferência externa em gol anulado do atacante Hernane.

Com isso, se for realizado novo jogo, o Flamengo teria chance de conseguir seis pontos e, assim, (se o Fluminense perder o jogo deste domingo) empataria com o rival tricolor em número de pontos. O time rubro-negro precisaria também inverter a diferença no saldo de gols: o Fluminense tem vantagem de 5 a 1.