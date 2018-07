Fluminense joga pela sobrevivência na Taça Guanabara

RIO - Com sete pontos no Grupo B, o Fluminense está naquela desconfortável situação de não controlar o próprio destino na Taça Guanabara. Para chegar às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca, precisa derrotar o Americano nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no complicado Estádio Godofredo Cruz, em Campos (RJ), e o Bangu, na última rodada. Além disso, tem de torcer para o rival Vasco pelo menos empatar com o Volta Redonda, também nesta quarta, e o Boavista, no sábado.

A situação fica mais complicada porque o Fluminense está desfalcado de três jogadores importantes: o atacante Fred e os volantes Edinho e Diguinho. Assim, o técnico Abel Braga deve aproveitar a chance para testar uma formação com três atacantes e vai poupar ainda jogadores como Deco, Leandro Euzébio e Rafael Sobis.

O trio ofensivo do Fluminense seria composto por Araújo, Wellington Nem e Rafael Moura nesta quarta-feira. Na zaga, Digão e Márcio Rosário disputam uma vaga. E no meio-de-campo, entram os volantes Valencia e Jean.

"A oportunidade não chega avisando, vem quando você menos espera", destacou Jean, que pela primeira vez vai atuar entre os titulares do Fluminense. Recém-contratado, ele estreou no clube quando os reservas atuaram nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

Estar nas mãos do Vasco não é sentimento confortável para o Fluminense, que ainda sente a derrota sofrida para o rival no clássico do último domingo, quando se sentiu prejudicado pela arbitragem. O ambiente nas Laranjeiras não é dos mais amenos, com a diretoria buscando a exoneração do presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Rio, Jorge Rabello, que criticou a administração do clube.

Para não se verem eliminados precocemente do primeiro turno do Campeonato Carioca, os jogadores do Fluminense prometem se concentrar apenas no que está sob seu controle: vencer o Americano.