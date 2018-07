Fluminense joga pela sobrevivência na Taça Rio O Fluminense entra em campo contra o Bonsucesso, neste sábado, às 16 horas, em Moça Bonita, para jogar suas últimas fichas na Taça Rio. Com apenas três pontos em quatro rodadas, o campeão da Taça Guanabara precisa vencer para sonhar em avançar às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. Para se manter na briga no Grupo B, o técnico Abel Braga decidiu pela escalação dos titulares.