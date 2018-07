Fluminense joga pelo empate para avançar

Depois da eliminação precoce no Campeonato Carioca, a diretoria do Fluminense resolveu demitir o técnico Cuca na última segunda-feira. Como o substituto ainda não chegou, o time será comandado interinamente por Mário Marques no jogo decisivo desta quinta, contra a Portuguesa, a partir das 21 horas, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

Como venceu o jogo de ida contra a Portuguesa por 1 a 0, semana passada, no Canindé, o Fluminense só precisa de um empate nesta quinta-feira, no Maracanã, para garantir sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas, como o clima anda conturbado nas Laranjeiras, depois da demissão de Cuca, a ordem é atenção total.

Sem tempo para treinar possíveis mudanças, Mário Marques resolveu manter o time que vinha sendo escalado por Cuca. "Não vou chegar e mudar. Em dois dias, só posso conversar com eles", explicou o técnico interino.

Enquanto isso, o atacante Fred pediu o apoio dos torcedores para que o Fluminense possa superar o momento conturbado e consiga a classificação. "Faço questão de convidar a torcida para nos apoiar neste momento. A presença dela no Maracanã será importantíssima. A força vinda das arquibancadas é fundamental para a gente", disse o jogador.