Fluminense joga por vitória simples para ser campeão

O jogo deste domingo, às 17 horas, reaviva na memória de muitos tricolores a genialidade do dramaturgo Nelson Rodrigues. Se estivesse vivo, ele poderia adaptar uma de suas frases célebres para reunir uma multidão (invisível, em sua maioria) no Engenhão. Pela importância da decisão, conclamaria: "Os mortos abandonarão seus túmulos".

Na última quarta-feira, todos os 30 mil ingressos postos à venda se esgotaram em poucas horas. Para os que não vão ao Engenhão, a diretoria mandou instalar telões em vários pontos da cidade. O clima é de expectativa e tensão. Afinal, um tropeço pode frustrar uma torcida que abraçou o time desde o ano passado, durante a fuga histórica do rebaixamento para a segunda divisão.

"O que eles fizeram no fim de 2009 foi incrível. É algo quase impossível de se repetir. O time que consegue isso é capaz de tudo", declarou o técnico Muricy Ramalho, muito próximo de conquistar seu quarto título brasileiro em cinco temporadas. Embora seja experiente, "o friozinho na barriga" é inevitável. "Tranquilo não estou. Digo aos jogadores que quem estiver (calmo) vai para casa, pode dormir. Tem que estar ligado e fazer o melhor. Não é loucura. Tem que ser inteligente. A situação não permite tranquilidade. Tem que estar preparado", afirmou.

Ao longo do Brasileiro, o Fluminense atuou várias vezes desfalcado dos seus melhores jogadores por causa de contusão e não se desgarrou do bloco da frente. Pelo contrário. Passou 22 das 37 rodadas na liderança, tem a melhor defesa - sofreu apenas 36 gols -, um dos ataques mais eficiente e o terceiro melhor aproveitamento jogando em casa - só fica atrás de Corinthians e Atlético Paranaense.

Além disso, possui, para muitos, o melhor jogador do campeonato: o meia argentino Conca. Ele é o artilheiro do time no Brasileirão, com 9 gols, e jogou todas as partidas. Virou ídolo de uma torcida que até hoje não se esquece do paraguaio Romerito, autor do gol do título brasileiro de 1984, em decisão contra o Vasco.

"Conca está fazendo a diferença", já admitiu Muricy.

Por mais que o Guarani não almeje mais nada no Brasileiro e tenha vários desfalques, ninguém nas Laranjeiras acredita em jogo fácil. O discurso é de respeito total à equipe de Campinas. "Vai ser uma pedreira", destacou Muricy, convicto de o Guarani vai ganhar "motivação financeira", a famosa mala branca, para complicar a vida tricolor. A ordem no clube carioca é partir para cima, sem logicamente se descuidar da marcação e sem se afobar. Sem Deco, machucado, o lateral-esquerdo Júlio César deve ser improvisado no meio de campo.