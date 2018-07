Fluminense lamenta chance perdida de colar no líder Cruzeiro

O Fluminense entrou em campo sabendo que o Cruzeiro havia apenas empatado por 0 com o Criciúma, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade de colar no líder do Campeonato Brasileiro, pois ficou no 1 a 1 com o Coritiba, no Maracanã, na noite de sábado. Por isso, o técnico Cristóvão Borges exibiu decepção com o tropeço na partida, válida pela 14ª rodada do torneio.

"Estamos chateados com o resultado, o Cruzeiro tinha empatado. Estávamos ganhando e tomamos um gol no segundo tempo. Sabemos que o campeonato é assim. O Cruzeiro empatou duas seguidas. O Coritiba fez grande partida, veio impedir que o Fluminense jogasse, com marcação forte. De acordo com o adversário, vamos procurar criar alternativas. Não podemos ficar previsíveis", analisou.

O empate levou o Fluminense aos 26 pontos, a quatro do líder do Cruzeiro e na vice-liderança do Brasileirão - o time, porém, pode ser ultrapassado neste domingo por Corinthians e Internacional. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, no Maracanã, quando disputará o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o América-RN. Para Cristóvão, o desgaste da vitória por 3 a 0 em Natal, na última quarta-feira, pode ter atrapalhado o desempenho da equipe contra o Coritiba.

"O time sentiu um pouco o cansaço. O Coritiba teve a semana toda para se preparar, enquanto tivemos uma partida disputada em Natal, que é uma viagem longa. Seria natural que num jogo como esse, marcado, disputado, se sentisse isso no fim do jogo. Era previsto na medida que o jogo ficasse difícil como imaginávamos. Tivemos de nos desdobrar. Por isso o desgaste foi maior", disse Cristóvão, que prometeu mais trabalho para evitar que o Fluminense se torne previsível.

"Estamos procurando nos atualizar da forma de atuar e procurando executar o que se faz no mundo inteiro. É preciso adaptação, a equipe se desgasta. Poderia jogar atrás, no contra-ataque. Mas não quero assim. Quero ver a equipe jogando buscando o gol o tempo inteiro. Precisamos ter paciência. Muito triste com o resultado, mas o campeonato segue. A única maneira é procurar descansar, com boa alimentação e sono. É o que a gente busca. Temos que nos aperfeiçoar cada vez mais nossa maneira de jogar. Essa será a nossa tônica. Os adversários vão jogar para nos bloquear. São poucas as equipes que jogarão de igual para igual", concluiu.