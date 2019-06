Fluminense lamenta empate em clássico e Ganso diz: 'Faltaram mais dois pontos'

Os jogadores do Fluminense não gostaram nada do empate sem gols com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, no Rio. Com mais chances criadas, especialmente no segundo tempo, a equipe tricolor deixou o gramado lamentando o resultado e os dois pontos que o time deixou de somar na partida.

"A gente sabe que o Fla-Flu é sempre assim, jogo muito pegado. A gente veio pra ganhar o jogo, não saímos daqui felizes com o empate", comentou o atacante Marcos Paulo.

Ele veio do banco de reservas e foi um dos responsáveis pela melhora do desempenho da equipe no segundo tempo. Foram quatro oportunidades criadas, todas defendidas por Diego Alves.

"O mais importante seriam os três pontos. O Diego Alves fez duas ou três defesas muito bonitas. Faltaram esses dois pontinhos a mais para a gente", acrescentou o meia Paulo Henrique Ganso.

O resultado não terminou nada bom para o Fluminense. Isto porque o time segue na beira da zona do rebaixamento, com sete pontos, ficando fora da degola apenas no saldo de gols (-3 a -6), levando a melhor sobre o Fortaleza. Assim, o Fluminense tentará buscar uma vitória sobre a Chapecoense, na próxima quinta-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó, para se afastar da zona de risco da tabela.