Fluminense lançará na quarta-feira a sua nova coleção de uniformes para a temporada

Sem saber quanto tempo mais irá durar a paralisação no futebol brasileiro e na busca de novas receitas diante da crise financeira elevada pela pandemia do coronavírus, a diretoria do Fluminense anunciou, neste sábado o lançamento de sua nova coleção de uniformes para 2020.

Por causa da covid-19, o clube fará a apresentação do novo material em uma transmissão na internet, pela FluTV, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Os torcedores poderão conhecer as novas camisas tricolor e branca, além da coleção de treino, shorts e meiões. O terceiro uniforme não fará parte do evento e terá um lançamento separado nos próximos meses.

Paulo Henrique Ganso, Hudson, Nenê e Luanny participaram de ensaios fotográficos com as camisas, que já vazaram nas redes sociais desde março.

A marca Umbro, que também distribui materiais para Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport vai substituir a Under Armour com o objetivo de levar os produtos do time das Laranjeiras para todo o País.