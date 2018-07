Fluminense leva susto, mas vira sobre o Nova Iguaçu com dois de Fred

O Fluminense saiu perdendo, mas dominou o Nova Iguaçu durante a maior parte do tempo e goleou a equipe da Baixada por 4 a 1, em jogo realizado no fim da tarde desta quarta-feira. A partida abriu a segunda rodada do Campeonato Carioca. Fred, com dois gols, foi o destaque.

Tendo feito apenas um treino após a vitória na estreia, Cristóvão Borges optou por repetir a mesma equipe que entrara em campo no domingo para enfrentar o Friburguense. Assim, manteve Victor Oliveira na zaga e Lucas Gomes na frente.

O Fluminense foi melhor que o Nova Iguaçu durante praticamente todo o jogo. Logo aos 3 minutos, a equipe teve um pênalti sobre Lucas Gomes não marcado e, ainda no primeiro tempo, colocou duas bolas na trave - uma em cabeceio de Fred, outra em finalização de Lucas Gomes.

Mas a pressão que exerceu nos 45 minutos iniciais abriu espaço para contra-ataques. E, no melhor deles, Dudu recebeu lançamento no meio campo, avançou com três marcadores no seu encalço e chutou alto, abrindo o placar aos 16.

No segundo tempo, o Flu continuou melhor. Wellington Silva entrou na vaga de Renato e o time passou a explorar mais os avanços pelo lado direito. Foi ele, inclusive, quem iniciou a jogada do gol da virada. Aos 36, o lateral avançou até a intermediária e passou em profundidade; Fred e Marlone deixaram a o bola passar, e Jean chutou forte para fazer o gol mais bonito da partida.

Com o 2 a 1, o Nova Iguaçu se abriu, e time tricolor aproveitou para ir à desforra. Fred aproveitou assistência de Marlone e, quase da pequena área, fez 3 a 1 aos 42. O mesmo Fred fecharia a goleada em cabeceio livre de marcação no último minuto.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 1 x 4 FLUMINENSE

NOVA IGUAÇU - Jefferson; Cesinha, Rhayne, Jorge Felipe e Rodrigues; Filipe, Luan, Dieguinho e Glauber (Carlos Henrique); Dudu (Oliveira) e Wescley (Marlon). Técnico - Eduardo Allax.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Renato (Wellington Silva), Henrique, Victor Oliveira e Giovanni; Edson, Jean, Wagner (Marlone) e Vinícius; Lucas Gomes (Robert) e Fred. Técnico - Cristóvão Borges.

GOLS - Dudu, aos 16 minutos do primeiro tempo; Giovanni, aos 11, Jean, aos 36, e Fred, aos 42 e aos 46 do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

CARTÃO AMARELO - Wescley, Cesinha e Luan (Nova Iguaçu).

RENDA - R$ 94.429,00.

PÚBLICO - 4.719 pagantes (5.678 presentes).

LOCAL - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio.