Fluminense libera três e reformula elenco para a intertemporada

O Flu já acertou com o volante Pierre (ex-Atlético Mineiro) e deve apresentar o zagueiro Antônio Carlos (ex-São Paulo) nesta terça-feira - o jogador já até se despediu dos companheiros na Barra Funda. O terceiro reforço é o lateral-esquerdo Breno Lopes, que estava no Cruzeiro.

Da mesma posição, Guilherme Santos foi liberado pela diretoria e já realizou exames médicos no Avaí. Léo, das categorias de base, viaja com o elenco. O atacante Marcos Júnior foi relacionado para a intertemporada, mas deve ser emprestado ao ABC, provável destino também do lateral-direito Igor Julião.

"Fluminense tem o projeto de colocar jogadores revelações para jogar não só fora do País como dentro também, para que eles possam atuar mais. Esses jogadores estão em possibilidade de empréstimo. A ideia é que façam o ano de 2015 em outro clube", explicou o vice de futebol Mário Bittencourt. Com contrato perto do fim, o zagueiro Guilherme Mattis fica no Rio, assim como o meia-atacante Martinuccio.