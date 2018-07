Fluminense lidera o ranking de clubes da CBF

SÃO PAULO - O Fluminense, atual campeão brasileiro, foi confirmado no topo do ranking nacional de clubes da CBF, deixando para trás rivais como Corinthians e Flamengo. O time de Fred e Deco foi beneficiado pelas mudanças de critérios homologadas pela entidade neste ano. Os clubes passam a ser valer apenas dos resultados obtidos em campo nos últimos cinco anos. Pelos critérios anteriores, o ranking levava em consideração resultados desde 1959. O Fluminense somou 16.208 pontos.

Muitos desses pontos o time das Laranjeiras deve às conquistas do Nacional de 2010 e 2012. Mas não só. A CBF passou a levar em conta também o desempenho dos brasileiros na Libertadores da América. Como o Fluminense disputou as três últimas edições do torneio, ganhou um bônus na somatório dos pontos.

O Corinthians está ranqueado na cola do Fluminense, com 15.624 pontos. O time de Tite ganhou a Libertadores de 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2011. Veja o resultado final divulgado pela CBF:

1 - Fluminense - 16.208

2 - Corinthians - 15.624

3 - Vasco - 15.030

4 - São Paulo - 14.786

5 - Grêmio - 14.460

6 - Inter - 14.360

7 - Flamengo - 14.352

8 - Palmeiras - 14. 256

9 - Santos - 13.736

10 - Cruzeiro - 13.096

11 - Coritiba - 12.804

12 - Atlético-MG - 11.520

13 - Atlético-PR - 11.078

14 - Botafogo - 10.622

15 - Vitória - 9.900