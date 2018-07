Fluminense liquida o Bangu e também avança para a semifinal da Taça Guanabara

Mesmo com três jogadores poupados - Deco, Rafael Sobis e Leandro Euzébio -, o Fluminense não teve dificuldade para vencer o Bangu, único time que ainda não pontuou no Estadual. A equipe de Abel Braga dominou todo o jogo e o goleiro Diego Cavalieri praticamente não trabalhou.

O JOGO

A primeira chance do Fluminense foi aos 5 minutos, com Fred em cobrança de falta. O atacante bateu colocado e a bola passou perto, à direita do gol de Willian Alves. A partir daí, o jogo ficou feio, sem chances para as duas equipes. Aos 23, o time tricolor teve nova oportunidade. Thiago Neves cobrou escanteio e Anderson cabeceou para cima.

Aos 29, Wellington Nem recebeu passe dentro da área e, de costas para o gol, foi derrubado. Pênalti. Fred cobrou firme e rasteiro no canto direito: 1 a 0. Foi o primeiro dele no Campeonato Carioca. Aos 36, Wellington Nem limpou bem a jogada e encontrou Araújo livre na área. O atacante teve tranquilidade para tocar no canto esquerdo e marcar o segundo do Fluminense.

Na volta do intervalo, aos 6 minutos, Fred deu lindo passe na entrada da área para Wellington Nem. O goleiro estava esperto, saiu bem e conseguiu abafar o chute. Aos 19, Thiago Neves tocou para Fred, aberto pela direita, que cruzou rasteiro. A bola sobrou para Nem, que não desperdiçou. O Fluminense então só precisou administrar o resultado até o fim.

FLUMINENSE 3 x 0 BANGU

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Anderson, Digão e Carlinhos; Edinho, Diguinho e Thiago Neves (Lanzini); Wellington Nem (Jean), Fred e Araújo (Wagner). Técnico: Abel Braga.

BANGU - Willian Alves; Tiago Lopes, Raphael, Vinícius Leandro e Ângelo (Gedeílson); Sidney, Oliveira (Gabriel Galhardo), Mayaro e China; Renan Oliveira (Leandrinho) e Marcelo Fernandes. Técnico: Carlos César.

GOLS - Fred (pênalti), aos 30, e Araújo, aos 36 minutos do primeiro tempo; Wellington Nem, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Neves (Fluminense); Sidney e Mayaro (Bangu).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA - R$ 39.280,00.

PÚBLICO - 1.419 pagantes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).