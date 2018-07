Fluminense luta nesta quarta para se manter tranquilo na Libertadores

RIO - Depois da vitória sobre o Boca Juniors por 2 a 1, na temida La Bombonera, existe grande expectativa pela apresentação do Fluminense na partida desta quarta-feira contra o Zamora (Venezuela), às 19h45, no Engenhão. Com seu time completo, à exceção de Thiago Neves (estiramento muscular), o clube tricolor tem grande oportunidade de abrir vantagem na liderança do Grupo 4 da Copa Libertadores e encaminhar a classificação com boa antecedência para as oitavas de final.

Com seis pontos e líder da chave, o Fluminense vai enfrentar um fraco oponente, que soma apenas um ponto e deve terminar na lanterna. No mesmo horário, o Arsenal recebe o Boca Juniors em duelo argentino. Em caso de triunfo tricolor e empate ou vitória dos xeneizes, a equipe brasileira abriria cinco pontos de vantagem na ponta e dificilmente seria alcançado.

Tudo isso motiva a torcida a lotar o Engenhão, o que certamente aumenta a pressão por um resultado positivo e uma grande atuação. Ciente da ansiedade que virá das arquibancadas, o atacante Wellington Nem, um dos mais jovens do grupo tricolor, pede paciência. "Vai ser um jogo difícil, contra um time que virá fechado. Precisaremos ter tranquilidade para sair de campo com a vitória. A torcida terá de ter calma. Queremos ganhar (bem) sempre, mas 1 a 0 também vale três pontos", ressalvou Nem, de 20 anos.

Assim como o ligeiro atacante, também voltam ao time Fred, Deco e Valencia, depois de merecido descanso no clássico contra o Flamengo, o que contribuiu para a derrota por 2 a 0, pela Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca). Nada que abale a moral para o confronto de logo mais.

Depois da grande atuação na La Bombonera, com assistência e gol marcado, Deco comemora nesta quarta o seu 50.º jogo com a camisa tricolor. O luso-brasileiro celebra a marca em seu melhor momento no clube, livre das lesões e com grandes apresentações. "Estou feliz nas Laranjeiras. É legal ver que os torcedores também estão contentes. Foi bacana ter voltado ao Brasil e conquistado isso. Identifico-me com o clube", comentou o camisa 20.