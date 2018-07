Fluminense marca no início e bate o Bahia por 1 a 0 em Barueri

BARUERI - Com um gol de Kenedy logo aos 3 minutos de jogo e segurando a pressão no final, o Fluminense venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (região da Grande São Paulo), e se manteve entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Mandante da partida, o time baiano permaneceu com oito, em posição intermediária na tabela de classificação.

O Fluminense começou melhor a partida e abriu o placar logo aos 3 minutos. Após boa troca de passes pela esquerda, Wagner encontrou o atacante Kenedy do outro lado da área. Com espaço, ele conseguiu ajeitar e chutar forte. A bola ainda desviou na zaga e bateu no travessão antes de entrar.

A partir daí, o Fluminense apenas controlou o jogo, fazendo a bola andar de um lado para o outro do campo, impedindo avanços do Bahia, mas não levando perigo ao gol defendido por Marcelo Lomba. Até o fim do primeiro tempo, houve só uma oportunidade de gol, mais uma vez do time carioca. Aos 39 minutos, Walter foi lançado na área e chutou, mas o zagueiro Demerson conseguiu evitar que a bola chegasse ao gol.

Com o atacante William Barbio no lugar do volante Rafael Miranda, o Bahia voltou melhor no segundo tempo, passou a pressionar o Fluminense e criou algumas boas chances, mas sem precisão nas conclusões. Os lances mais perigosos surgiram apenas no fim do jogo.

Aos 31 minutos, William Barbio lançou o lateral-direito Roniery, que, em velocidade, chutou forte, para boa defesa de Felipe Garcia. Logo depois, aos 35, foi a vez de Marcelo Lomba salvar o Bahia, após boa tabela entre Rafael Sóbis e Wagner. No minuto seguinte, Barbio, de novo, driblou duas vezes Ronan antes de chutar forte, mas a bola foi desviada pela zaga e saiu. Na cobrança de escanteio, após confusão na área, Henrique concluiu no travessão. O Bahia ainda tentou uma pressão final, mas não conseguiu chegar ao empate.

Na próxima rodada, o Fluminense vai a Ipatinga (MG) para enfrentar o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, às 22 horas. Na quinta, às 21 horas, o Bahia recebe o Santos, em Feira de Santana (BA).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 x 1 FLUMINENSE

BAHIA - Marcelo Lomba; Roniery, Demerson, Titi e Pará; Fahel, Uelliton (Rafinha), Rafael Miranda (William Barbio) e Branquinho; Maxi Biancucchi (Henrique) e Anderson Talisca. Técnico: Marquinhos Santos.

FLUMINENSE - Felipe Garcia; Wellington Silva, Gum, Marlon e Carlinhos (Ronan); Chiquinho, Jean, Wagner e Conca (Rafael Sóbis); Kenedy (Diguinho) e Walter. Técnico: Cristóvão Borges.

GOL - Kenedy, aos 3 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Branquinho (Bahia).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 32.350,00.

PÚBLICO - 1.345 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).