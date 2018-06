Fluminense melhora no segundo tempo e estreia com vitória na Copa São Paulo

Depois de um primeiro tempo apático, o Fluminense precisou acordar no intervalo para estrear bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com todos os gols no segundo tempo, o time carioca venceu o Mogi Mirim por 3 a 0, nesta quarta-feira, quando aconteceram mais 14 partidas.

Após um primeiro tempo equilibrado no estádio Bento de Abreu, em Marília (SP), o Fluminense abriu o placar aos sete minutos da etapa final com Ramon. Depois, Evanilson e Caio deram números finais ao confronto. O resultado colocou o time carioca na liderança do Grupo 8, que ainda tem Marília e Tubarão-SC.

No estádio do Canindé, a Portuguesa ganhou do Teixeira de Freitas-BA por 1 a 0 e somou seus primeiros três pontos no Grupo 32, que tem sede em São Paulo. Outros paulistas também estrearam bem nesta quarta-feira como Votuporanguense, Penapolense, Comercial, Desportivo Brasil, Primavera, Elosport, São Bernardo e Flamengo (Guarulhos).

Confira os resultados desta quarta-feira na Copa São Paulo:

Fernandópolis-SP 1 x 2 Madureira-RJ

Votuporanguense-SP 3 x 1 Timon-PI

José Bonifácio-SP 2 x 3 América-PE

Penapolense-SP 2 x 0 Desportiva-PA

Fluminense-RJ 3 x 0 Mogi Mirim-SP

Comercial-SP 2 x 1 Rio Branco-SP

Desportivo Brasil-SP 3 x 1 União-MT

Primavera-SP 2 x 0 Globo-RN

Ituano-SP 4 x 0 Santa Cruz-AL

Elosport-SP 2 x 0 Atlântico-BA

São Bernardo-SP 3 x 1 Rio Branco-AC

Manthiqueira-SP 0 x 0 Botafogo-PB

Flamengo-SP 1 x 0 Sete de Setembro-AL

União Mogi-SP 1 x 1 Trindade-GO

Nacional-SP 0 x 1 São Paulo-AP

Portuguesa-SP 1 x 0 Teixeira de Freitas-BA