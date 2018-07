Fluminense minimiza discussão antes de pênalti A discussão entre Conca e Washington antes da cobrança do pênalti para o Fluminense no empate por 2 a 2 com o Atlético Paranaense, neste domingo, na Arena da Baixada, chamou a atenção. Mas os jogadores minimizaram o desentendimento, surgido após o centroavante pedir para bater o pênalti.