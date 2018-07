Fluminense minimiza lesões de Emerson e Diguinho

O Fluminense sofreu dois sustos durante o empate por 0 a 0 com o Botafogo, domingo, no Engenhão. O volante Diguinho e o atacante Emerson, recém-recuperados de contusões, foram substituídos durante o segundo tempo por conta de novas lesões. O clube, porém, garante que os problemas não preocupam.

Emerson sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, depois de uma trombada com o zagueiro Antônio Carlos, e iniciou tratamento após ser substituído, no banco de reservas, com uma bolsa de gelo. Já Diguinho garantiu que deixou o jogo nos minutos finais apenas por prevenção.

"Levei algumas pisadas no pé, lances normais de jogo e fui substituído por prevenção, para não deixar inchar o tornozelo", explicou o volante, que desfalcou o Fluminense por dois meses depois de sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo.

O técnico Muricy Ramalho comemorou o retorno dos dois titulares na partida contra o Botafogo. "O Diguinho voltou muito bem, estava há um bom tempo sem jogar, é claro que sentiu um pouco e pediu para sair. O Emerson também foi bem, sentiu o tornozelo, não foi a mesma lesão e isso é importante porque temos tempo para trabalhar nessa semana", disse.