Fluminense minimiza pichação e críticas da torcida A diretoria do Fluminense minimizou os protestos de torcedores que picharam os muros da sede do clube, nas Laranjeiras, pedindo a saída do técnico Abel Braga e criticando a "falta de planejamento" do futebol para 2013. A manifestação foi feita provavelmente na madrugada desta terça-feira e veio no rastro de três derrotas seguidas do Fluminense no Campeonato Brasileiro.