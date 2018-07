Fluminense mira de novo primeiro lugar na Libertadores

RIO - Ao conhecer seus adversários no Grupo 8 da Libertadores, após sorteio realizado na sexta-feira, o Fluminense admite a dificuldade que terá pela frente, mas não deixa de pensar alto. Atual campeão brasileiro, o time carioca promete buscar novamente a primeira colocação geral nessa fase da competição, assim como já aconteceu na edição deste ano.

Na Libertadores de 2012, o Fluminense somou 15 pontos em 18 possíveis e fez a melhor campanha geral na fase de grupos. Assim, levou para o mata-mata a vantagem de decidir em casa. Mas acabou caindo nas quartas de final, diante do Boca Juniors. Agora, o desafio do time carioca é ir mais longe, em busca do inédito título continental. E o caminho já está traçado.

O Fluminense caiu no grupo que terá Huachipato (Chile), Caracas (Venezuela), e o vencedor do confronto entre Grêmio e LDU (Equador) pela fase preliminar. "O nosso primeiro objetivo é se classificar e depois tentar ficar em primeiro do grupo ou, até, no primeiro lugar geral da fase de grupos", disse o diretor de futebol do clube carioca, Rodrigo Caetano.

"Todo jogo será decisivo. O time que se classificar entre Grêmio e LDU será um adversário duríssimo. Conhecemos o Grêmio, que é uma equipe fortíssima, e a LDU também será uma pedreira. Vamos tratar todos os adversários de forma igual. Na Libertadores não tem moleza", afirmou o vice-presidente de futebol do Fluminense, Sandro Lima. "Vamos tentar nos classificar em primeiro do grupo e tentar repetir este ano, quando ficamos com a primeira colocação geral da fase de grupos."