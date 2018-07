Fluminense mira reação imediata para não se afastar do G-4

A segunda derrota consecutiva do Fluminense no Campeonato Brasileiro deixou o técnico Enderson Moreira em alerta. Após o time ser batido pela Chapecoense por 2 a 1, no último domingo, no interior de Santa Catarina, o treinador ressaltou a importância do Fluminense se reabilitar logo para não se afastar do G-4 da competição.

"O mais importante é manter o foco, a concentração. Estamos no caminho certo e precisamos retomar o caminho das vitórias. Não podemos deixar o bloco de cima se distanciar muito para seguirmos na briga", disse.

Apesar da derrota para a Chapecoense, Enderson garantiu ter aprovado a atuação do seu time no duelo de domingo. "Acho que nosso time fez um grande jogo, foi muito bem no segundo tempo, não deu oportunidades para a Chapecoense, teve boa movimentação, marcou firme, fez boas triangulações. Isso é muito importante", afirmou.

Com 27 pontos, o Fluminense ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro, mas com apenas um a menos do que o quarto Sport. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai receber o Grêmio, no Maracanã, pela 16ª rodada.