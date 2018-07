Fluminense monta telão para a torcida ver jogo decisivo na Apoteose

A diretoria do Fluminense vai disponibilizar um mega telão para sua torcida assistir ao jogo com o Guarani, neste domingo, na Praça da Apoteose, no centro do Rio de Janeiro. O evento terá início às 15 horas e a entrada será gratuita.

O clube obteve a liberação da prefeitura na sexta-feira, com a justificativa de que o Estádio do Engenhão não terá capacidade para receber toda a torcida para o jogo que definirá o título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisa vencer o Guarani para ficar com o troféu.

A transmissão da partida será feita em um telão Full HD de 60 metros quadrados. Antes do início do jogo, o telão vai mostrar imagens da campanha do Fluminense no campeonato e da preparação para o último confronto. Também serão exibidos flashes ao vivo do estádio e da torcida no Engenhão.