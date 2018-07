Fluminense mostra confiança para encarar o Atlético-PR Enfrentar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, nunca é fácil. Fica mais difícil ainda com o desfalque de três jogadores importantes, como o meia Deco e os atacantes Fred e Emerson, todos contundidos. No Fluminense, porém, o desânimo cedeu lugar para a esperança. Todos no clube carioca acreditam que uma vitória neste domingo, às 16 horas, vai deixar a equipe ainda mais forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.