Fluminense negocia atacante do sub-17 com o Watford, da Inglaterra

A diretoria do Fluminense oficializou nesta sexta-feira a venda do jovem João Pedro para o futebol inglês. O atacante de apenas 17 anos foi vendido ao Watford, com o qual o time carioca já havia negociado a ida do também atacante Richarlison, que atualmente defende o Everton.

O brasileiro sub-17 vai permanecer no clube carioca pelo menos até janeiro de 2020. E pode ter seu vínculo estendido para dezembro do mesmo ano com o Flu, antes de se apresentar para o clube inglês.

Segundo o time brasileiro, foi assinado um modelo de contrato específico para o jogador no dia 11 de setembro. O acordo prevê diferentes valores na negociação a depender de metas pré-estabelecidas, cujo teor não foi divulgado pela diretoria tricolor. As cifras também não foram anunciadas.

Além disso, o Fluminense terá direito a 10% do valor do atleta em uma futura negociação do Watford com outro clube. A negociação demorou para ser concretizada por conta de questões burocráticas. O último obstáculo foi a aprovação da Associação de Futebol da Inglaterra, nas últimas semanas.

NOVO PATROCINADOR - Também nesta sexta o clube anunciou um novo patrocinador. Trata-se da empresa colombiana Rappi, que chegou ao Rio em março deste ano. Ela vai estampar sua marca nas omoplatas da camisa do time carioca a partir do jogo contra o Nacional, do Uruguai, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira. O acordo vai até o Campeonato Carioca de 2019.