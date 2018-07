Fluminense negocia com Richarlyson e analisa dispensas para 2011

RIO - Aos poucos, o Fluminense vai montando listas de reforços e dispensa para a temporada de 2011. A expectativa maior é pela vinda de Richarlyson, do São Paulo, em uma negociação que está adiantada. A relação dos que devem sair é extensa - vai atingir os que praticamente não atuaram em 2010 e os que foram emprestados por não estarem nos planos do técnico Muricy Ramalho.

Nesta terça-feira, o vice-presidente de Futebol, Alcides Antunes, deu pistas de que deve permanecer no cargo, o que atenderia a pedidos de Muricy e do presidente da patrocinadora do clube, Celso Barros. A decisão cabe ao presidente eleito do clube tricolor, Peter Siemsen.

Em 2011, o Fluminense terá uma agenda cheia. Isso porque disputará três competições e a primeira, já em janeiro, será o Campeonato Carioca. Em fevereiro estreia na Copa Libertadores da América - está em um grupo com Argentinos Juniors, Nacional (Uruguai) e América (México). A partir de maio defenderá o título do Campeonato Brasileiro.