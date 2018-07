Fluminense negocia empréstimo de Martinuccio para o Villarreal

O acordo com o clube espanhol tem de ser concluído até esta terça-feira, data de fechamento da janela de transferências internacionais. O atleta, que pertencia ao Peñarol, do Uruguai, chegou a assinar um pré-contrato com o Palmeiras, mas depois acertou com o clube carioca.

Na primeira rodada do Campeonato Carioca, Martinuccio atuou quase 90 minutos na vitória do Fluminense - com time reserva -, por 3 a 0, sobre o Friburguense, no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. No último sábado, para o jogo contra o Volta Redonda, fora de casa, o argentino sequer foi relacionado.