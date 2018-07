Fluminense oficializa acordo de três anos com novo fornecedor de camisa

O Fluminense anunciou oficialmente nesta segunda-feira um acordo de patrocínio de três anos com a Under Armour, que se tornará o novo fornecedor de material esportivo do time a partir do próximo dia 21 de julho. Nesta mesma data, quando o clube completa 115 anos de sua fundação, serão apresentados os novos uniformes 1 e 2 do time.

A Under Armour irá substituir a Dryworld, atual fornecedor de camisas do Fluminense, sendo que a empresa norte-americana que passará a produzir os uniformes da equipe carioca firmou um contrato de exclusividade no Rio com o time tricolor neste período de três anos de parceria. Ou seja, a empresa se comprometeu a não patrocinar, por exemplo, Flamengo, Vasco ou Botafogo neste período.

"Fluminense e Under Armour têm o mesmo espírito em seu DNA. Chegou a hora de o Time de Guerreiros vestir mesmo uma armadura. O suor de cada tricolor e a transpiração de todos os nossos atletas estarão muito bem representados na camisa mais bonita do mundo", afirmou o presidente do Flu, Pedro Abad, durante o evento de apresentação oficial desta segunda-feira.

Pelo acordo firmado entre as partes, a Under Armour também irá fornecer todos os uniformes de treino e as roupas de viagem do time tricolor, abastecendo também as categorias de base, a equipe de futsal e os atletas das modalidades olímpicas do clube.

"O Fluminense é um dos clubes que mais simbolizam vitória e tradição dentro esporte brasileiro e ainda conta com uma das torcidas mais apaixonadas do futebol. Não só isso, como defende os mesmos valores que inspiram a Under Armour, de disciplina e busca constante pela evolução na performance esportiva. Por todos esses motivos, será um parceiro fundamental no novo momento de expansão da marca no país", ressaltou Bruno Abilel, diretor presidente da Under Armour no Brasil, também durante o evento desta terça-feira.

SCARPA É HOMENAGEADO

Enquanto apresentava oficialmente o acordo com a Under Armor, o Fluminense também fez uma homenagem a Gustavo Scarpa pelo golaço que marcou na vitória por 5 a 2 sobre o Globo-RN, na semana passada, em Ceará-Mirim (RN), onde fez o quinto gol de sua equipe com um chute histórico, de trás do meio de campo, ajudando a sua a equipe a avançar com o lance antológico à segunda fase da Copa do Brasil.

O jogador recebeu das mãos de Pedro Abad uma placa comemorativa pelo seu feito e festejou o reconhecimento. "Muito feliz por receber essa placa. É um gol que sempre quis fazer desde criança. Treino muito esse tipo de chute. Vai ficar marcado esse dia para mim", afirmou Scarpa, que também recebeu elogios do mandatário tricolor no final do evento desta terça.

"Para mim, como torcedor, é uma grande honra poder entregar esta placa ao Gustavo. Assistir o que ele fez lá no estádio foi muito especial. Merece demais esta homenagem. Tenho certeza de que seguirá nos dando muitas alegrias", disse o dirigente.