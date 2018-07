Fluminense oficializa contratação de atacante do São Bento por empréstimo

No mesmo dia em que apresentou o atacante Junior Dutra, o Fluminense mostrou que o seu foco está mesmo em melhorar a produção ofensiva da equipe, que marcou 15 gols em 13 rodadas no Campeonato Brasileiro. Afinal, anunciou a contratação do atacante Everaldo, de 24 anos, que estava no São Bento, do interior paulista.

Everaldo chegou ao Fluminense cedido por empréstimo até o fim da edição de 2018 do Campeonato Carioca. O jogador, inclusive, já teve o seu contrato regularizado e inscrito no BID da CBF. Assim, está à disposição do técnico Marcelo Oliveira para os próximos compromissos no Brasileirão.

"Todo atleta sonha em jogar aqui, estou muito lisonjeado. Jogar no Maracanã é um sonho que eu tinha e vou conseguir realizar. O torcedor pode esperar muita garra e determinação quando eu estiver em campo", afirmou Everaldo ao site oficial do Fluminense.

Everaldo, de 24 anos, costuma atuar pelos lados do campo, exercendo especialmente a função de ponta esquerda. O atacante iniciou a sua carreira no América-PE. Depois, passou por Mogi Mirim, Boa e Velo Clube-SP, até chegar ao São Bento, se destacando na campanha do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Antes dele, o time carioca havia reforçado o seu sistema ofensivo com Luciano, além de Junior Dutra.